Стало известно число иностранцев, выдворенных из России судебными приставами

«Ведомости»: в 2025 году приставы выдворили из России 35 тысяч иностранцев
Telegram-канал «Петербургская полиция»

С января по август нынешнего года судебные приставы выдворили за пределы России около 35 тысяч иностранцев и лиц без гражданства. Об этом со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает газета «Ведомости».

Эти цифры на треть меньше, чем показатели аналогичного периода 2024 года. Тогда судебные приставы выдворили около 55  тысяч человек. А всего в прошлом году из России было депортировано 88 тысяч иностранцев.

Более низкие показатели текущего года, возможно, связаны с тем, что в России с 1 января по 10 сентября действовал указ президента, позволявший лицам, не имеющим законных оснований для нахождения в стране, урегулировать свое правовое положение.

До этого сообщалось, что с 1 марта 2026 года полиция будет информировать ФСБ о смене персональных данных мигрантов, которым запрещен въезд в Россию.

Ранее юрист назвал причины, по которым мигрантов могут выдворить из России.

