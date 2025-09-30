На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме ответили, кому из россиян повысят пенсии с 1 октября

Депутат Говырин: военным пенсионерам повысят пенсии с 1 октября
true
true
true
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

С 1 октября 2025 года в России произойдет новая индексация пенсий, в этот раз она затронет прежде всего военных пенсионеров и тех, кто получает пенсии по линии силовых ведомств. Об этом газете «Известия» рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Основание для перерасчета связано с увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Размер повышения составит 7,6% — именно на такую величину увеличиваются оклады по должности и званию, а вместе с ними автоматически пересчитываются и пенсионные выплаты», — сказал эксперт.

По его словам, выплаты гражданским пенсионерам уже повысили в этом году чуть раньше. При этом в следующем месяце пенсию поднимут гражданам, достигшим 80-летнего возраста, им удвоят фиксированную выплату и сделают надбавку на уход. Говырин добавил, что перерасчет произойдет в автоматическом режиме, поэтому россиянам не придется подавать заявления.

Доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов до этого говорил, что для заметного повышения пенсии россиянам следует начать с увеличения заработных плат или искать другой источник финансирования Соцфонда.

Ранее в Госдуме раскрыли подробности индексации окладов госслужащих.

