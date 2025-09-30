В Госдуме раскрыли подробности индексации окладов госслужащих

С 1 октября 2025 года оклады сотрудников федеральных учреждений и государственных служащих будут проиндексированы на 7,6%. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с РИА Новости.

Повышение основано на распоряжении правительства №2071-р от 1 августа 2025 года и затронет работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, госслужащих с системой оплаты по постановлению №583, а также гражданский персонал воинских частей. Региональные и муниципальные организации в эту индексацию не включены.

Индексация применяется к должностным окладам и тарифным ставкам. Надбавки, рассчитываемые в процентах от оклада, автоматически увеличиваются, а фиксированные выплаты в рублях остаются без изменений. Например, при окладе в 30 000 рублей после индексации он составит 32 280 рублей.

Начисление окладов пройдет в обычном порядке при выплате зарплаты за октябрь. Средства на повышение уже предусмотрены в бюджетах федеральных учреждений, и работникам не требуется подавать заявления для перерасчета.

24 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о повышении окладов российских госслужащих и дипломатов с 1 октября.

Ранее в Совфеде оценили, когда россияне будут получать зарплату в цифровых рублях.