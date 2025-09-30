Экономист назвал единственный способ заметно повысить пенсии россиянам

В октябре отдельным категориям россиян проиндексируют пенсионные выплаты. Однако таких шагов недостаточно – чтобы заметно повысить пенсии россиянам следует начинать с увеличения заработных плат или искать другой источник финансирования Соцфонда, заявил в эфире Общественной Службы Новостей доктор экономических наук, профессор Финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт напомнил, что страховая пенсия создается на основе отчислений взносов в размере 22% в ПФР. При этом медианная зарплата в России не превышает 57-62 тыс. рублей. С учетом взимания с этой суммы 22% платить пенсии выше 23 тыс. рублей экономически невозможно, подчеркнул профессор.

«В связи с чем, нужно искать другой источник, кроме страховых взносов. Экономическую составляющую пенсионной системы формируют те, кто получают не так много, то есть они формируют тот объем средств, который государство распределяет через Социальный фонд на выплату пенсий», — пояснил Сафонов.

Он подчеркнул, что для кратного роста пенсионных выплат необходимо в первую очередь работать над повышением зарплат.

Отметим, что очередная индексация пенсий стартует с 1 октября. Как рассказал газете «Известия» член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, в этот раз она затронет прежде всего военных пенсионеров и тех, кто получает пенсии по линии силовых ведомств. Основание для перерасчета связано с увеличением денежного довольствия действующих военнослужащих и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Размер повышения составит 7,6%.

Напомним, мнения о том, что повышение пенсий невозможно без роста зарплат придерживается также руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. По его мнению, индексация – это не более, чем восстановление покупательной способности пенсии. Сама по себе выплата практически не увеличивается, больше себе позволить пенсионеры не смогут, так как параллельно растут цены. Только рост выплат сверх инфляции в данном случае был бы заметным, убежден Рязанский.

Ранее в России предложили радикальное решение для быстрого и заметного роста пенсий.