В Гидрометцентре сообщили о понижении уровня воды до опасной отметки на ряде рек

Понижение уровня воды до отметки опасного явления прогнозируется на ряде рек в разных регионах России. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Низкие неблагоприятные и опасные отметки, которые препятствуют нормальному судовождению, ограничивают габариты судов, которые ходят по рекам, сейчас наблюдаются во многих регионах», — отметил он.

В качестве примера Вильфанд привел реки Вычегда и Печора в Коми, Дон и Оку в районе Серпухова Московской области, а также Вятку в Кировской области.

Кроме того, опасное явление начнут фиксировать на реках Лена и Индигирка в ближайшие дни. В Крыму ситуация такая же. По словам научного руководителя Гидрометцентра, за лето в регионе выпало слишком мало осадков.

«В ХМАО на реке Казым тоже произошло понижение уровня воды до опасно низкой отметки, значит, там нельзя ходить судам. Аналогичная ситуация и на верховьях Оби, на реке Бия в Алтайском крае», — рассказал Вильфанд.

25 сентября метеоролог сообщил, что девятый месяц 2025 года станет одним из самых засушливых в Москве. Он подчеркнул, что за 23 дня в столице выпало только 3,7 мм осадков, что составляет лишь 5% месячной нормы. В Московской области осадков было еще меньше — всего 2 мм.

Вильфанд напомнил, что минимальное количество осадков фиксировалось до этого в 1949 году — 6,9 мм, в 1882 году — 7,9 мм и в 2023 году — 7,5 мм.

Ранее на Кубани раскрыли последствия беспрецедентной засухи.