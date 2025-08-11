На Кубани раскрыли последствия беспрецедентной засухи

В этом году на несколько российских регионов обрушилась беспрецедентная засуха, с последствиями которой могут столкнуться сельхозпредприятия Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. Длительная жара без осадков губительна в первую очередь для малых фермерских хозяйств, в зоне риска – кукуруза и сахарная свекла, заявил НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.

«Засуха достаточно серьезная, раньше такой никогда не было. Никто из старожилов не помнит, чтобы в течение двух лет было так, как сейчас», — констатировал эксперт.

По его словам, этот сезон выдался аномально засушливым, но так как осадки были в Курганинском районе Краснодарского края, об урожае подсолнечника и кукурузы можно не беспокоиться. Пострадают же в большей степени малые фермеры, которые зависят от перекупщиков и переработчиков, определяющих цены на рынке. Однако сегодня есть надежда, что последствия удастся снизить, в том числе с помощью федеральных мер поддержки, отметил Шипулин.

«Мы сейчас в Краснодарском крае будем обсуждать эти вопросы, — добавил он. — Будем надеяться, что власти помогут нам в этой ситуации».

До этого «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и региональные власти сообщили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Так, в Ростовской области урожайность упала до 46 ц/га против 62 ц/га в прошлом году, в Краснодарском крае прогнозируют потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждают сокращение урожая на треть. Госдума готовит обращение в Минсельхоз с требованием экстренной поддержки аграриев. Ведомство сохраняет общий прогноз по зернобобовым на уровне 135 млн тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и ЦФО.

Ранее в нескольких районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи.