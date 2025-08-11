На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Кубани раскрыли последствия беспрецедентной засухи

НСН: беспрецедентная засуха на Кубани ударила по малым фермерским хозяйствам
true
true
true
close
Thomas Dressler/imageBROKER/Global Look Press

В этом году на несколько российских регионов обрушилась беспрецедентная засуха, с последствиями которой могут столкнуться сельхозпредприятия Ростовской области, Краснодарского края и Крыма. Длительная жара без осадков губительна в первую очередь для малых фермерских хозяйств, в зоне риска – кукуруза и сахарная свекла, заявил НСН председатель Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.

«Засуха достаточно серьезная, раньше такой никогда не было. Никто из старожилов не помнит, чтобы в течение двух лет было так, как сейчас», — констатировал эксперт.

По его словам, этот сезон выдался аномально засушливым, но так как осадки были в Курганинском районе Краснодарского края, об урожае подсолнечника и кукурузы можно не беспокоиться. Пострадают же в большей степени малые фермеры, которые зависят от перекупщиков и переработчиков, определяющих цены на рынке. Однако сегодня есть надежда, что последствия удастся снизить, в том числе с помощью федеральных мер поддержки, отметил Шипулин.

«Мы сейчас в Краснодарском крае будем обсуждать эти вопросы, — добавил он. — Будем надеяться, что власти помогут нам в этой ситуации».

До этого «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Народный фермер» и региональные власти сообщили, что аграрии южных регионов России могут недополучить до четверти урожая зерна, кукурузы и подсолнечника из-за засухи. Так, в Ростовской области урожайность упала до 46 ц/га против 62 ц/га в прошлом году, в Краснодарском крае прогнозируют потерю 2,8 млн тонн зерновых. Губернаторы регионов подтверждают сокращение урожая на треть. Госдума готовит обращение в Минсельхоз с требованием экстренной поддержки аграриев. Ведомство сохраняет общий прогноз по зернобобовым на уровне 135 млн тонн, отмечая хорошие показатели в Адыгее, Волгоградской области и ЦФО.

Ранее в нескольких районах Кубани ввели режим ЧС из-за засухи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами