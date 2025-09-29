На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемый в подрыве машины офицера Генштаба предстанет перед военным судом

Прокуратура Москвы: военный суд рассмотрит дело о теракте на Синявинской улице
Depositphotos

Уголовное дело в отношении исполнителя теракта на Синявинской улице в Москве будет направлено в военный суд. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 30-летнего жителя Волгоградской области <...> Уголовное дело будет направлено во второй Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Дело фигуранта проходит по ряду статей, включая часть 1 статьи 30, пунктам «а, в» части 2 статьи 205 УК РФ, части 4 статьи 222.1 УК РФ и части 3 статьи 223.1 УК РФ.

Утром 24 июля во дворе дома на Синявской улице в Москве взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser. В момент взрыва в салоне машины находились мужчина и женщина. В результате первому оторвало стопы, а его спутница получила рваные раны лица.

По информации ряда СМИ, транспортное средство принадлежало российскому военнослужащему Андрею Торгашову, однако сам боец Вооруженных сил РФ опроверг эти данные.

В качестве одной из основных версий произошедшего следователи рассматривают покушение. По информации Telegram-канала «112», под автомобилем было заложено взрывное устройство с тротиловым эквивалентом порядка 500 грамм. На этом фоне СК РФ возбудил уголовное дело.

Ранее в Волгограде задержали вербовщика террористов.

