Стивен Сигал раскритиковал американских режиссеров

Актер Стивен Сигал не поддержал стереотип о плохих русских в кино

Актер Стивен Сигал в беседе с ТАСС раскритиковал американских режиссеров, которые показывают стереотип о «плохих русских и арабах».

Сигал считает, что в фильмах стоит показывать народ более объективно и ближе к реальной жизни. Артист также похвалил российский кинематограф.

«Происходит смена поколений, рождается много независимых режиссеров. Я уверен, что российский кинематограф будет и дальше развиваться», — поделился актер.

В декабре Стивен Сигал заявил, что гордится быть русским. Он назвал главным достоинством россиян единство и готовность поддерживать друг друга.

В октябре Сигал поддержал создание Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую называют российским аналогом «Оскара». Сигал также посчитал неразумным, что делегации из России сейчас запрещено участвовать в мероприятиях, связанных с кинопремией «Оскар».

Инициатором и вдохновителем создания Евразийской Академии и кинонаграды стал режиссер и актер Никита Михалков. Первое награждение прошло в ноябре в Москве.

