Офицер Торгашов опроверг, что является владельцем взорванной в Москве машины

Военнослужащий Андрей Торгашов не имеет отношения к взорванной на севере Москвы машине Toyota Land Cruiser и в момент происшествия находился на работе. Об этом пишет RT.

«Я даже не проживаю в том районе. Я совсем в другом месте проживаю», — рассказал офицер.

Он также заявил, что у него «никогда не было и, наверное, не будет» автомобиля такой модели.

Жена Торгашова также опровергла какую-либо причастность мужа к инциденту.

Взрыв на парковке на Синявинской улице произошел 24 июля около 06:30. По данным Mash, в момент взрыва в салоне находились женщина и мужчина, который сидел в кресле водителя. Последнему в ходе инцидента оторвало ступни, и его увезли в Боткинскую больницу. Предполагается, что в автомобиль было заложено взрывное устройство, и действовал киллер.

По информации 112, находившуюся в салоне женщину госпитализировали с рваными ранами лица, а взрыв повредил соседние машины и окна многоэтажки поблизости. Telegram-канал также допускает, что в Toyota было заложено взрывное устройство, которое сработало, когда мужчина сел в авто.

Ранее очевидица рассказала подробности о взрыве автомобиля в Москве.