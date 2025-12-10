На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер сборной России озвучил желаемое число допущенных спортсменов

Тренер по лыжным гонкам Бородавко: мы в праве рассчитывать на квоту 4 + 4
Александр Вильф/РИА Новости

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил надежду на допуск большего числа российских спортсменов к международным стартам, передает «Матч ТВ».

Бородавко рассчитывает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дополнительно рассмотрит поданные заявки и увеличит количество россиян, получивших нейтральный статус для участия в Кубке мира и отборе на Олимпиаду-2026.

«Для меня это не очень радостное событие, поскольку в других видах спорта предполагалось участие по одному спортсмену на дистанции. Но мы в праве рассчитывать на квоту 4 + 4, поскольку у нас четыре индивидуальные дистанции», — высказался Бородавко.

10 декабря спортивный директор FIS Сандра Шпиц заявила, что из российских лыжников смогут выступить под нейтральным статусом на предстоящем этапе Кубка мира всего пара человек.

Российские спортсмены были отстранены FIS от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в ФЛГР сообщили о прохождении обязательной дополнительной проверки лыжников Коростелева и Непряевой.

