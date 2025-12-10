В США заявили о «новой холодной войне» с Европой

Администрация президента США Дональда Трампа ведет «открытую вражду» с Евросоюзом, причинами которой стали ограничение свободы слова в ЕС, украинский кризис и массовая миграция. Об этом сообщает издание Axios, называя конфликт «новой холодной войной».

Издание пишет, что искрой для противостояния стало то, что Евросоюз оштрафовал соцсеть Илона Маска X на 120 млн евро за сокрытие ключевой рекламной информации, блокировку исследователям доступа к публичным данным, а также за «обманчивый» дизайн синей галочки.

Маск обвинил ЕС в подавлении свободы слова, госсекретарь Марко Рубио назвал штраф «атакой на все американские технологические платформы и американский народ», а вице-президент Джей Ди Вэнс охарактеризовал его как «мусор» и объяснил санкцию отказом X признавать цензуру ЕС. Также сенатор-республиканец Тед Круз призвал Трампа ввести санкции против ЕС.

Отношения между Евросоюзом и США осложнила и новая Стратегия национальной безопасности Штатов, которую Белым дом опубликовал 5 декабря 2025 года. В ней Евросоюз обвинили в неконтролируемой миграции, цензуре и «подрыве демократических процессов».

Европейских чиновников документ возмутил. Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми некоторые его положения, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике нацбезопасности Кая Каллас предложила США критиковать Россию, а не Европу.

Бывший зампредседателя ЕС Жозеп Боррель назвал Стратегию «объявлением политической войны ЕС» и призвал европейских лидеров «перестать притворяться, что Трамп не является нашим противником».

Ранее в Совфеде заявили о «невиданном» кризисе в отношениях США и ЕС.