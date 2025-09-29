В Волгограде задержали вербовщика террористов

Иностранный вербовщик одной из крупных террористических исламских радикальных группировок задержан в Волгограде. Об этом пишет v1.ru, приводя данные местного управления ФСБ.

Задержанным оказался 28-летний уроженец Узбекистана. В Волгограде он вербовал людей для участия в деятельности в террористической исламской группировки. Он публиковал в соцсетях тексты и видео, пропагандирующих запрещенные идеологии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям уголовного кодекса. Ведется поиск его сообщников и сторонников.

Недавно потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» рассказали, что нападавшие общались между собой на арабском языке, а также разговаривали по телефону с женщиной. Согласно свидетельствам одной из потерпевших, террористы обменялись короткими фразами на арабском в тот момент, когда стрельба в зале и коридоре подходила к концу. Девушка также обратила внимание, что при входе зрители проходили через металлодетекторы, однако охрана дополнительного досмотра не проводила.

Ранее жителя Красноярска задержали за финансирование террористов.