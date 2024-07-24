Причиной взрыва автомобиля в Москве могло стать покушение на его владельца

В качестве одной из версий взрыва внедорожника с мужчиной и его женой на севере Москвы рассматривается покушение. Об этом сообщает РИА Новости.

«Одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью мужчины», — сообщил источник.

Сотрудники правоохранительных органов допрашивают очевидцев и свидетелей.

Позже в Telegram-канале 112 сообщили, что взрывное устройство было заложено в районе водительского сиденья. Кроме того, тротиловый эквивалент взрывного устройства составлял порядка 500 г. Сообщается, что владелец авто — военнослужащий.

Утром 24 июля автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на парковке во дворе дома на Синявинской улице на севере Москвы. В момент взрыва в машине находился 49-летний Андрей Т. Мужчине оторвало конечности. Кроме него с рваными ранами лица госпитализировали женщину.

Ранее в МВД назвали возможную причину взрыва иномарки на севере Москвы.