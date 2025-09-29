На компенсации по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

На компенсации по советским вкладам в РФ направят 4,817 млрд рублей за три года

В 2026–2028 годах на компенсации гражданам по так называемым «советским» вкладам планируется выделить около 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета РФ.

В проекте бюджета предусмотрено, что в 2026 году на выплаты будет выделено около 1,662 млрд рублей, в 2027-м — порядка 1,6 млрд, а в 2028-м — около 1,56 млрд. Средства направят на погашение внутреннего государственного долга России.

В 2025 году на эти цели было предусмотрено 1,458 млрд рублей, а на 2026–2027 годы ранее закладывались суммы 1,285 и 1,246 млрд соответственно. Таким образом, лимит компенсаций решено увеличить в 2026–2027 годах примерно на четверть.

