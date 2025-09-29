На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На компенсации по советским вкладам россиян направят миллиарды рублей

Владимир Баранов/РИА Новости

В 2026–2028 годах на компенсации гражданам по так называемым «советским» вкладам планируется выделить около 5 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета РФ.

В проекте бюджета предусмотрено, что в 2026 году на выплаты будет выделено около 1,662 млрд рублей, в 2027-м — порядка 1,6 млрд, а в 2028-м — около 1,56 млрд. Средства направят на погашение внутреннего государственного долга России.

В 2025 году на эти цели было предусмотрено 1,458 млрд рублей, а на 2026–2027 годы ранее закладывались суммы 1,285 и 1,246 млрд соответственно. Таким образом, лимит компенсаций решено увеличить в 2026–2027 годах примерно на четверть.

В России с 1 октября произойдет повышение заработной платы. Оно коснется в первую очередь военных, сотрудников силовых структур, работников федеральных государственных органов и учреждений. Индексация будет выше, чем изначально планировалось. У каких категорий госслужащих вырастет заработная плата и на сколько, чем обусловлено повышение и как его оценивают финансовые эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам разъяснили, кому полагается компенсация за оплату стационарного телефона.

