На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам разъяснили, кому полагается компенсация за оплату стационарного телефона

Депутат Чаплин: компенсация за стационарный телефон положена ветеранам труда
true
true
true
close
Unsplash

Ежемесячную компенсацию за оплату стационарного телефона могут получить сразу несколько категорий граждан. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам парламентария, речь идет о ветеранах труда, ветеранах военной службы, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «За оборону Москвы», а также предпенсионерах, соответствующих определенным критериям.

«Ключевое условие — заявитель должен быть зарегистрирован в регионе, где предоставляется компенсация, и владеть помещением, где установлен телефон», — пояснил чиновник.

Он обратил внимание, что подобная льгота действует не только в Москве и Подмосковье, но и в других регионах, однако о возможности получить компенсацию нужно уточнять в территориальных органах, предоставляющих муниципальные и госуслуги.

Ранее депутат Чаплин рассказал о льготах для одиноких пенсионеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами