Россиянам разъяснили, кому полагается компенсация за оплату стационарного телефона

Ежемесячную компенсацию за оплату стационарного телефона могут получить сразу несколько категорий граждан. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

По словам парламентария, речь идет о ветеранах труда, ветеранах военной службы, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «За оборону Москвы», а также предпенсионерах, соответствующих определенным критериям.

«Ключевое условие — заявитель должен быть зарегистрирован в регионе, где предоставляется компенсация, и владеть помещением, где установлен телефон», — пояснил чиновник.

Он обратил внимание, что подобная льгота действует не только в Москве и Подмосковье, но и в других регионах, однако о возможности получить компенсацию нужно уточнять в территориальных органах, предоставляющих муниципальные и госуслуги.

