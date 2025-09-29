В настоящее время на Украине фиксируется рост числа русскоязычных граждан. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, наибольший рост русскоязычных наблюдается в сфере образования. По ее словам, текущие показатели стали «тревожным сигналом».

«В 2022 году мы все были начеку: прислушивались к речи каждого, ведь русский язык ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападавшего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам», — сказала омбудсмен.

Ивановская добавила, что в республике нужно ввести принудительную украинизацию. Языковой омбудсмен утверждает, что формирование украиноязычной среды вокруг ребенка следует начинать с роддома.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. По его словам, в стране есть один государственный язык — украинский.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина ведет войну с мирными гражданами.