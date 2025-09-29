На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о росте числа русскоязычных граждан

Омбудсмен Ивановская: на Украине фиксируется рост числа русскоязычных граждан
true
true
true
close
Darrin Zammit Lupi/Reuters

В настоящее время на Украине фиксируется рост числа русскоязычных граждан. Об этом заявила языковой омбудсмен Елена Ивановская, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По ее словам, наибольший рост русскоязычных наблюдается в сфере образования. По ее словам, текущие показатели стали «тревожным сигналом».

«В 2022 году мы все были начеку: прислушивались к речи каждого, ведь русский язык ассоциировался с агрессором. Тогда людям было стыдно публично говорить на языке нападавшего. Сегодня же сработала человеческая психология привыкания к войне. И часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам», — сказала омбудсмен.

Ивановская добавила, что в республике нужно ввести принудительную украинизацию. Языковой омбудсмен утверждает, что формирование украиноязычной среды вокруг ребенка следует начинать с роддома.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. По его словам, в стране есть один государственный язык — украинский.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина ведет войну с мирными гражданами.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами