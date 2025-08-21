Зеленский ответил на вопрос о повышении статуса русского языка на Украине

Украина не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский на встрече с журналистами, пишет РБК-Украина.

«У нас есть один государственный язык — украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров», — сказал президент.

В июле новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости устранить «символическое неравенство в законодательстве», в частности отменить особый статус русского языка, вычеркнув его из конституции. Она высказала мнение, что в условиях конфликта язык выступает инструментом дестабилизации.

В статье 10 конституции Украины написано, что государственным языком является украинский. Вместе с тем она гарантирует свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. В 2012-2018 годах русский язык имел статус регионального в тех украинских областях, где он был родным как минимум для 10% жителей.

Ранее на Украине заявили о невозможности запретить русский язык в школах.