На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти нашли организацию, которая могла распространять суррогатный алкоголь

В Ленобласти обнаружили предполагаемых распространителей суррогатного алкоголя
true
true
true

Полицейские Ленобласти обнаружили коммерческую организацию, которая, предположительно, поставляла продукцию одному из обвиняемых в продаже суррогатного алкоголя отравившимся петербуржцам. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Склад организации обнаружили в поселке Трубников Бор Тосненского района региона. На кадрах с места заметно большое количество канистр и бочек, а также бутылки и банки с алкоголем.

«В настоящее время по данному адресу проводятся следственно-оперативные мероприятия», — написала Вовк.

Специалистам предстоит выяснить, откуда владельцы организации получали алкоголь и круг причастных к этому лиц.

Массовое отравление алкоголем произошло на прошлой неделе в Сланцевском и Волосовском районах региона. Пострадали 25 человек, спасти их не удалось.

После отравления возбудили уголовное дело, в рамках мероприятий задержали 14 человек, из них троих уже арестовали на два месяца.

Ранее в Петербурге грибники отравились собранными в соседнем регионе грибами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами