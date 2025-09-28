В Ленобласти задержали 14 человек по делу о массовом отравлении алкоголем

Прокуратура: в Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении самогоном

В Ленинградской области в рамках трех уголовных дел задержали 14 человек, причастных к распространению опасной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным ведомства, правоохранительные органы проводят обыски в местах сбыта и хранения фальсифицированного алкоголя. В ходе мероприятий изъято более 1,3 тыс. литров контрафактного спиртного.

Следствие продолжается под надзором прокуратуры, уточнили в пресс-службе.

Утром 27 сентября стало известно о задержании 54-летнего жителя Сланцев. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Впоследствии полицейские поймали еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного.

За день до этого были задержаны 78-летний Николай Бойцов, который ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, и 60-летняя Ольга Степанова — учитель-дефектолог в детском саду №10 города Сланцы.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в продаже суррогата отравилась его продукцией.