«Не помыли самогонный аппарат». Как в Ленобласти погибли десятки человек

В Ленобласти задержали восемь человек, причастных к сбыту опасного алкоголя

В Ленобласти задержаны восемь человек, которых подозревают в распространении смертельно опасного алкоголя. Двоих из них арестовали на два месяца. Самогон унес жизни 25 человек в Сланцевском и Волосовском районах — отравление суррогатным алкоголем в Ленобласти вошло в десятку крупнейших подобных случаев в современной истории России. Тем временем задержанная работница детсада отрицает, что «варила бормотуху 10 лет». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек, причастных к распространению смертельно опасного суррогатного алкоголя, сообщила областная прокуратура.

Утром 27 сентября стало известно о задержании 54-летнего жителя Сланцев. В его гараже нашли емкости со спиртосодержащей продукцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Впоследствии полицейские поймали еще пятерых предполагаемых распространителей подпольного спиртного.

Накануне были задержаны 78-летний Николай Бойцов, который ранее привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, и 60-летняя Ольга Степанова — учитель-дефектолог в детском саду №10 города Сланцы.

«В домовладении женщины, которая предположительно поставляла опасное спиртосодержащее сырье, обнаружены пластиковые канистры», — отметила Волк.

Тем временем Сланцевский городской суд уже арестовал двух подозреваемых на два месяца. В суде не назвали их фамилии, однако на кадрах можно увидеть пожилого человека в наручниках и силуэт человека с капюшоном на голове. SHOT утверждает, что арестованные — Бойцов и Степанова. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении остальных подозреваемых.

Кроме того, в Сланцевском и Волосовском районах провели несколько обысков, изъято более 1 тыс. литров опасного спиртного, устанавливается источник его поступления в регион. Вся изъятая жидкость направлена на физико-химические экспертизы для определения состава и степени опасности.

«Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются, устанавливаются все каналы поступления и реализации суррогата», — добавила Волк.

Новые жертвы

Накануне правительство Ленинградской области сообщило, что в течение сентября в Сланцевском районе было зафиксировано 19 смертей после употребления алкоголя. Из них подтверждено лабораторно восемь случаев, где причиной смерти стал метанол.

27 сентября региональное управление СК России заявило, что в Волосовском районе после употребления суррогатного алкоголя умерли шесть человек, в их телах в период с 10 по 17 сентября выявили высокое содержание метилового спирта.

Таким образом число погибших от опасного самогона в Ленобласти возросло до 25.

«Приполз на коленях и не мог говорить». В Ленобласти опасный самогон убил 19 человек Суррогатный алкоголь стал причиной гибели 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти. Полицейские... 26 сентября 13:36

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», многие жертвы в Волосово были соседями, их тела нашли по местам проживания. Исключением стал мужчина, труп которого обнаружили в деревне Красные Череповицы.

Местные полицейские задержали 63-летнего подозреваемого. Одна из погибших, по предварительной информации, оказалась его супругой. Из квартиры мужчины изъяли канистры с запахом алкоголя.

Сейчас в Сланцах и Волосово расследуют уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

«Отрицала, что варила бормотуху 10 лет»

Подозреваемый Николай Бойцов, задержанный в Сланцевском районе, продавал алкоголь более 15 лет у себя в квартире, рассказал брат одного из погибших Денис Корнев.

«Магазины были закрыты, алкоголь не продавался. Видимо захотелось добавочки и пошел купил на «точке». На квартире просто продавали, давно — больше 15 лет. Сам не покупал, но знал, у нас в Сланцах много таких. Если у нас цены поднялись, после 22:00 запретили продавать алкоголь, то такие продавцы всегда будут», — поделился он в беседе с ТАСС.

Корнев уточнил, что слышал о других случаях отравления алкоголем, когда люди теряли зрение или у них отказывали ноги.

По информации SHOT, в частном доме работницы детсада Ольги Степановой в Сланцах изъяли самогонный аппарат.

Однако на допросе она «отрицала, что варила бормотуху 10 лет». По словам педагога, аппарат остался от матери и якобы его никто не использовал с 90-х.

«В многочисленных канистрах Ольга Федоровна, по ее заверениям, просто воду носила. Мужа учительницы также задерживали, но пока отпустили. Принимал ли он участие в незаконном бизнесе, выясняется», — отметил Telegram-канал.

«Муж на СВО»: в Сланцах рассказали о задержанной по делу о массовом отравлении алкоголем В городе Сланцы Ленинградской области погибло 19 человек из-за отравления суррогатным алкоголем... 26 сентября 13:37

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов уточнил, что опасный для жизни метанол образовался при изготовлении алкоголя из-за безответственности при изготовлении и кустарного подхода.

«Не помыли самогонный аппарат, если очень просто. Его нужно было промыть, чтобы первую фракцию убрать. Потому что в первой фракции как раз скапливается метанол. А там, видимо, было их несколько (фракций). То есть его не мыли вообще, такое впечатление, если вот скопилось такое значимое количество, что народ стал погибать», — подчеркнул эксперт.

По информации ТАСС, отравление суррогатным алкоголем в Ленинградской области вошло в десятку крупнейших подобных случаев в современной истории России.