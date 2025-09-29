На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили об опасности пластиковых контейнеров

Химик Дорохов: при неправильном использовании пластиковые контейнеры опасны
true
true
true
close
Oksana Klymenko/Shutterstock/FOTODOM

Пищевые пластиковые контейнеры важно правильно использовать, так как в противном случае они могут превратиться в источник опасности для здоровья человека. Не все из них подходят для нагревания – некоторые начинают выделять ядовитые вещества, объяснил RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

При нагреве полипропилен, который обычно обозначают цифрой «5», остается стабильным, отметил эксперт.

«Особенно коварен поливинилхлорид, содержащий фталаты и бисфенол А: эти вещества мигрируют в пищу и нарушают работу эндокринной системы. При нагреве в микроволновке происходят невидимые глазу процессы: пластик подвергается термическому распаду, высвобождая микропластик и химические добавки», — пояснил Дорохов.

Так, например, если в таком контейнере разогревать спагетти с томатным соусом, то кислая среда лишь ускорит выделение стирола, то есть опасного для здоровья канцерогена. Причем далеко не только нагревание грозит последствиями – мытье пластиковой посуды в посудомойке приводит к тому, что на ней появляются микротрещины, в которые забивается моющее вещество. В результате даже если контейнер высокого качества, со временем он начнет выделять различные вещества, которые не менее вредны, чем бисфенол А, предупредил химик.

Главная опасность, по словам эксперта, состоит в том, что микропластик и разные вещества могут годами накапливаться в организме. Избежать этого можно, если приобретать только специальные контейнеры, с пометкой, что их можно использовать в микроволновке, а также стараться не разогревать кислые или жирные продукты. Если на контейнерах появляются царапины, их нужно заменить, чтобы предотвратить попадание микропластика в организм. Если речь идет о детях, то важно разогревать пищу строго в стеклянной и керамической посуде, заключил химик.

До этого ученые выяснили, что микропластик негативно влияет не только на сердце, легкие или нервную систему, но и на здоровье костей. Оказалось, что мельчайшие частицы пластика могут проникать в костный мозг и нарушать его работу, способствуя разрушению костной ткани. В экспериментах на клетках костной ткани микропластик снижал их жизнеспособность, ускорял старение и вызывал воспаление. У животных наблюдалась ускоренная дегенерация остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань, что приводило к деформациям, ослаблению костей и даже остановке роста скелета.

Ранее была раскрыта причина, по которой не стоит мыть пластиковые контейнеры в посудомойке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами