Россиян предупредили об опасности пластиковых контейнеров

Пищевые пластиковые контейнеры важно правильно использовать, так как в противном случае они могут превратиться в источник опасности для здоровья человека. Не все из них подходят для нагревания – некоторые начинают выделять ядовитые вещества, объяснил RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

При нагреве полипропилен, который обычно обозначают цифрой «5», остается стабильным, отметил эксперт.

«Особенно коварен поливинилхлорид, содержащий фталаты и бисфенол А: эти вещества мигрируют в пищу и нарушают работу эндокринной системы. При нагреве в микроволновке происходят невидимые глазу процессы: пластик подвергается термическому распаду, высвобождая микропластик и химические добавки», — пояснил Дорохов.

Так, например, если в таком контейнере разогревать спагетти с томатным соусом, то кислая среда лишь ускорит выделение стирола, то есть опасного для здоровья канцерогена. Причем далеко не только нагревание грозит последствиями – мытье пластиковой посуды в посудомойке приводит к тому, что на ней появляются микротрещины, в которые забивается моющее вещество. В результате даже если контейнер высокого качества, со временем он начнет выделять различные вещества, которые не менее вредны, чем бисфенол А, предупредил химик.

Главная опасность, по словам эксперта, состоит в том, что микропластик и разные вещества могут годами накапливаться в организме. Избежать этого можно, если приобретать только специальные контейнеры, с пометкой, что их можно использовать в микроволновке, а также стараться не разогревать кислые или жирные продукты. Если на контейнерах появляются царапины, их нужно заменить, чтобы предотвратить попадание микропластика в организм. Если речь идет о детях, то важно разогревать пищу строго в стеклянной и керамической посуде, заключил химик.

До этого ученые выяснили, что микропластик негативно влияет не только на сердце, легкие или нервную систему, но и на здоровье костей. Оказалось, что мельчайшие частицы пластика могут проникать в костный мозг и нарушать его работу, способствуя разрушению костной ткани. В экспериментах на клетках костной ткани микропластик снижал их жизнеспособность, ускорял старение и вызывал воспаление. У животных наблюдалась ускоренная дегенерация остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань, что приводило к деформациям, ослаблению костей и даже остановке роста скелета.

