Названа неожиданная причина ухудшения здоровья костей

Osteoporosis International: микропластик ухудшает здоровье костей
true
true
true
close
Shutterstock/Studio Romantic

Микропластик негативно влияет не только на сердце, легкие или нервную систему, но и на здоровье костей. Международная команда ученых выяснила: мельчайшие частицы пластика могут проникать в костный мозг и нарушать его работу, способствуя разрушению костной ткани. Работа опубликована в журнале Osteoporosis International.

Каждый год в мире производится более 400 млн тонн пластика, и его частицы окружили человека повсюду — от воды и пищи до воздуха в квартирах. Микропластик уже находили в крови, мозге, плаценте, грудном молоке и даже в костях. Теперь становится очевидно, что его воздействие может подрывать прочность скелета.

«В экспериментах на клетках костной ткани микропластик снижал их жизнеспособность, ускорял старение и вызывал воспаление. У животных мы наблюдали ускоренную дегенерацию остеокластов — клеток, разрушающих костную ткань, что приводило к деформациям, ослаблению костей и даже остановке роста скелета», — рассказал Родриго Буэно де Оливейра, координатор лаборатории по изучению минералов и костей в Университете Кампинаса.

Ученый подчеркнул: пока влияние микропластика на механическую прочность костей до конца не изучено, но все больше данных указывает на то, что частицы способны проникать глубоко в кость и нарушать ее метаболизм.

«Мы знаем, что спорт, питание и лекарства помогают укрепить кости. Но влияние микропластика до сих пор не учитывалось. Возможно, он — недооцененный экологический фактор риска, который стоит включить в профилактику», — заключил Оливейра.

