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Раскрыта причина, по которой не стоит мыть пластиковые контейнеры в посудомойке

ACS: очистка пластиковой тары в посудомойке загрязняет среду микропластиком
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Freepik.com

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что обычная мойка пластиковых контейнеров в посудомоечной машине приводит к попаданию в сточные воды миллионов микро- и нанопластиковых частиц. Исследование опубликовано в научном журнале ACS ES&T Water.

Один цикл работы посудомоечной машины с пластиковой посудой выбрасывает около 920 тысяч микрочастиц пластика. В масштабах одного домохозяйства это составляет до 33 млн частиц в год. Хотя общая масса этого пластика невелика – около 6 мг на человека в год (четверть веса рисового зерна), кумулятивный эффект миллионов домов вызывает обеспокоенность экологов.

Как пояснил доктор Элвис Окоффо, ведущий автор исследования, высокие температуры (до 70°C), агрессивные моющие средства и механическое воздействие в посудомоечных машинах разрушают пластик. Особенно уязвимы контейнеры для хранения пищи и пластиковая кухонная утварь.

Ученые предлагают несколько способов снижения выбросов — от разработки более прочных к вымыванию пластиков до установки специальных фильтров и перехода на ручную мойку пластиковых изделий.

Исследователи подчеркивают, что даже небольшие изменения в привычках миллионов людей могут значительно уменьшить глобальную пластиковую нагрузку на окружающую среду.

Ранее стало известно, что микропластик атакует иммунную систему легких.

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