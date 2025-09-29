Безработица в России оказалась самой низкой в G20

Безработица в России самая низкая среди стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявила в интервью РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

По ее словам, вопросы создания достойных рабочих мест и борьбы с безработицей актуальны для многих стран группы 20. Несмотря на хорошую ситуацию в сфере рынка труда, Россия активно участвует в многостороннем диалоге по этим вопросам, отметила Лукаш на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Она добавила, что прежде всего это касается понимания будущего рынка труда и обеспечения в новых реалиях, таких, например, как платформенная экономика, социальной защиты работников и базовых прав в той сфере, которую можно считать нестандартной занятостью.

До этого сообщалось, что в России число вакансий превысило количество безработных. В мае–июне 2025 года количество свободных рабочих мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых.

Ранее Минэкономразвития сделало прогноз по безработице в России.