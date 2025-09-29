Число вакансий превысило количество безработных в России

«Известия»: в России вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных

В России число вакансий превысило количество безработных. В мае–июне 2025 года количество свободных рабочих мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь–июнь.

По информации издания, в первые месяцы текущего года число открытых вакансий в российских компаниях сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только увеличивалось. С марта количество вакансий снова начало расти.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда РФ, не всегда корректно впрямую сравнивать количество свободных рабочих мест и численность безработных, так как могут не совпадать потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы.

В ведомстве рассказали, что больше всего вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а меньше всего — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Там уточнили, что регионы Северо-Кавказского округа показали в среднем наибольший уровень безработицы — 7,5%.

«В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться», — пояснили в министерстве.

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что безработица в РФ в 2026 году останется на рекордно низком уровне — 2%.

Ранее Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню безработицы.