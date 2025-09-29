На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Число вакансий превысило количество безработных в России

«Известия»: в России вакансий на рынке труда стало больше, чем безработных
close
Максим Богодвид/РИА «Новости»

В России число вакансий превысило количество безработных. В мае–июне 2025 года количество свободных рабочих мест достигло 1,8 млн против 1,7 млн незанятых, сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты РФ об исполнении федерального бюджета за январь–июнь.

По информации издания, в первые месяцы текущего года число открытых вакансий в российских компаниях сократилось на 15%. В предыдущие годы число свободных мест за аналогичный промежуток времени только увеличивалось. С марта количество вакансий снова начало расти.

Как заявили «Известиям» в пресс-службе Минтруда РФ, не всегда корректно впрямую сравнивать количество свободных рабочих мест и численность безработных, так как могут не совпадать потребность компаний и квалификация или регион проживания граждан, находящихся в поиске работы.

В ведомстве рассказали, что больше всего вакансий представлено в Москве (210,8 тыс.) и Московской области (116,8 тыс.), а меньше всего — в Ненецкой автономной области (0,1 тыс.). Там уточнили, что регионы Северо-Кавказского округа показали в среднем наибольший уровень безработицы — 7,5%.

«В таких условиях удовлетворение спроса на кадры осуществляется не только за счет трудоустройства безработных граждан, но и за счет вовлечения в экономику тех граждан, которых в экономике называют потенциальной рабочей силой. То есть они еще не приступили к активным поискам работы, но при определенном стечении обстоятельств готовы начать трудиться», — пояснили в министерстве.

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что безработица в РФ в 2026 году останется на рекордно низком уровне — 2%.

Ранее Россия возглавила рейтинг стран G20 по уровню безработицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами