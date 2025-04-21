Минэкономразвития сделало прогноз по безработице в России

Минэкономразвития России прогнозирует безработицу в стране на уровне 3,1% в 2023–2026 годах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства.

По его словам, ведомство внесло в кабмин проект сценарных условий социально-экономического развития РФ на следующий год и на плановый период 2027–2028 годов. Кроме того, в документе приводятся уточненные оценки по развитию ситуации в экономике страны на этот год.

«Безработица будет сохраняться на достаточно низких уровнях, опять же на всем прогнозном горизонте», — сказал представитель Минэка.

Он отметил, что на рынке труда ожидается некоторое снижение напряженности, уменьшается острая потребность в дополнительных кадрах.

В марте вице-президент «Опоры России», глава комитета по производительности труда Дмитрий Пищальников сообщил, что безработица в РФ в 2025 году останется на историческом минимуме в 2,3% или будет даже ниже. По его словам, снижение темпов роста экономики и ужесточение миграционной политики влияют друг на друга, нивелируя эффект от каждого в отдельности, поэтому безработица в текущем году останется на стабильно низком уровне.

По данным Росстата, в 2024 году уровень безработицы в России достиг исторического минимума, снизившись до 2,3%. Это снижение обусловлено увеличением занятости в различных секторах экономики, включая оборонную промышленность, что привело к дефициту рабочей силы в некоторых отраслях.

Ранее эксперт заявил о вреде низкой безработицы для развития бизнеса в России.