Симоньян зачитала стихотворение на прощании с Кеосаяном

Симоньян прочитала стихотворение на церемонии прощания с Кеосаяном в Москве

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян зачитала стихотворение в ходе церемонии прощания со своим мужем, режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам журналистки, однажды она и режиссер начали наизусть читать друг другу стихи за столиком в ресторане и в этот момент влюбились.

«И сегодня я тебе хочу прочитать», — обратилась Симоньян к супругу на прощании.

После этого она прочитала стихотворение, обращенное к мужу.

На церемонию, которая состоялась 27 сентября, пришли сотни человек, среди них много известных людей. Симоньян попрощалась с супругом у гроба, стоя на коленях. В частности, церемонию посетили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, актер Стивен Сигал, режиссер Федор Бондарчук, народные артисты Филипп Киркоров, Лариса Долина, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Девять месяцев назад он впал в кому после клинической смерти.

Ранее Бондарчук назвал Кеосаяна символом эпохи смелости.