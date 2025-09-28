Россия готовит ответ на безвиз Китая для россиян

В Минэкономразвития сообщили о работе над безвизовым режимом для туристов из КНР

РФ готовит ответную меру по безвизовому режиму для туристов из Китая, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром культуры и туризма КНР Сунь Ели. Российского министра цитирует РИА Новости.

Чиновник поблагодарил власти Китая за решение отменить визы для туристов из РФ и отметил, что в Москве видят «огромный потенциал сотрудничества» с Пекином на всех уровнях двусторонних отношений.

Решетников рассказал, что президент РФ Владимир Путин поручил разработать ответную меру для китайских туристов.

«Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами», — отметил глава Минэкономразвития.

Пекин с 15 сентября отменил визы для россиян — съездить в Китай на 30 дней можно будет с целью бизнеса, туризма и посещения родственников или друзей. Пробный безвизовый период продлится год. В Ассоциации туроператоров и Российском союзе туриндустрии прогнозируют, что турпоток из РФ увеличится на 30-40%. При этом в основном будут востребованы туры с посещением материкового Китая.

