В Госдуме предрекли поток китайских женихов в Россию при введении безвизового режима

После того как Россия введет ответный безвизовый режим для Китая, стоит ожидать поток китайских женихов, которые будут искать русских невест. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала депутат.

С другой стороны, введение безвизового режима с Китаем может принести определенные плюсы и для России, считает Журова. Она отметила, что туристический бизнес в Китае построен так, что налоги от поездок китайцев в Россию остаются в КНР, а введение безвизового режима сможет решить эту проблему.

«Китай вполне может стать новым популярным направлением для туризма у россиян, заменив Египет и Турцию. Это сейчас не самое изученное направление среди туристов, но при этом у страны многовековая история. Кроме того, в Китае несколько климатических зон, так что можно отдыхать не только в жарком климате на море, но и выбираться на горнолыжные курорты», — заключила Журова.

15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток.

В ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая.

Ранее стало известно, сколько стоит путевка в Китай для россиян.