На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме предрекли поток китайских женихов в Россию при введении безвизового режима

Депутат Журова: китайцы поедут за невестами, когда РФ введет безвиз для КНР
true
true
true
close
stockfilms88/Shutterstock/FOTODOM

После того как Россия введет ответный безвизовый режим для Китая, стоит ожидать поток китайских женихов, которые будут искать русских невест. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«В Китае сейчас количество мужчин превышает количество женщин, что создает определенные проблемы с построением семей. Так что, когда Россия введет безвизовый режим, китайские мужчины поедут к нам за невестами», — сказала депутат.

С другой стороны, введение безвизового режима с Китаем может принести определенные плюсы и для России, считает Журова. Она отметила, что туристический бизнес в Китае построен так, что налоги от поездок китайцев в Россию остаются в КНР, а введение безвизового режима сможет решить эту проблему.

«Китай вполне может стать новым популярным направлением для туризма у россиян, заменив Египет и Турцию. Это сейчас не самое изученное направление среди туристов, но при этом у страны многовековая история. Кроме того, в Китае несколько климатических зон, так что можно отдыхать не только в жарком климате на море, но и выбираться на горнолыжные курорты», — заключила Журова.

15 сентября вступает в силу безвизовый режим между Россией и Китаем. Россияне смогут находиться в КНР по обычному загранпаспорту до 30 суток.

В ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая.

Ранее стало известно, сколько стоит путевка в Китай для россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами