На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Как уехать в Китай без визы: правила пересечения границы и лайфхаки для туристов

Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима
true
true
true
close

Гонконг, Китай

kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM
Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».

Отмена виз в Китай: главное Условия безвизового въезда в Китай Возможные причины отказа и другие нюансы Лайфхаки для туристов

Отмена виз в Китай: главное

Власти Китая отменили визовый режим для россиян. О решении было объявлено 2 сентября во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.

Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го. В дальнейшем власти КНР проанализируют турпоток в страну и примут решение либо о продлении этих условий, либо о возвращении виз.

Условия безвизового въезда в Китай

Несмотря на отмену виз, некоторые условия для свободного пересечения китайской границы все же нужно соблюсти. О них рассказало консульство КНР во Владивостоке.

close

Шанхай, Китай

Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Цель поездки должна соответствовать следующим критериям:

  • деловые контакты (бизнес),
  • туризм,
  • посещение семьи или друзей,
  • культурный обмен,
  • транзит.

Безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай для учебы, работы или в журналистских целях.

Документы

Обязательное и неукоснительное требование к документам по сути одно: нужен загранпаспорт, срок действия которого заканчивается позже предполагаемой даты окончания путешествия.

На границе у въезжающих россиян могут попросить подтвердить цель поездки. Например, показать обратные билеты и бронь отеля или приглашение от принимающей стороны.

Требований об обязательном наличии медицинской страховки в условиях безвизового въезда нет.

Маршрут въезда

В страну можно попасть без визы любым удобным способом:

  • самолетом,
  • поездом,
  • на машине,
  • морским транспортом.

Въезжать можно и из России, и через третьи страны. Ограничений на этот счет нет.

Возможные причины отказа и другие нюансы

В консульстве КНР предупредили, что на границе с Китаем россиянам могут отказать во въезде, если:

  • цели их путешествия не соответствуют требованиям безвизового въезда;
  • россиянину запрещен въезд в Китай по закону;
  • человек пытается въехать не по общегражданскому загранпаспорту, а по проездным, временным или другим похожим документам;
  • действие общегражданского загранпаспорта заканчивается в течение срока предполагаемого пребывания в Китае.

Есть ли визаран

Визaран (от англ. visa run) — короткая поездка в соседнее государство, чтобы «обнулить» срок пребывания в стране выезда и сразу вернуться обратно. Это довольно распространенная практика среди туристов, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии.

Визаран будет работать и в Китае. То есть по истечении 30 безвизовых дней можно выехать в соседнюю страну и снова въехать обратно в КНР на 30 дней. Ограничений по количеству таких перемещений и по интервалам между въездами пока не установлено.

Случаи форс-мажора

В консульстве КНР также уточнили, что в некоторых случаях можно задержаться в Китае и после окончания безвизового периода.

«Если российским гражданам необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным и достаточным причинам после въезда в Китай без визы, они должны обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР», – говорится в сообщении.

Однако не уточняется, какие причины будут считаться достаточно уважительными.

close
Wang Xiang/XinHua/Global Look Press

Лайфхаки для туристов

Китайское направление уверено росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к 2024 году, а количество бронирований осенне-зимних туров подросло сразу на 23%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun. Однако уже в первые дни после объявления о «безвизе» продажи туров в Поднебесную удвоились.

Чтобы отдых в Китае прошел комфортно, важно заранее знать о некоторых нюансах и особенностях страны.

Деньги

  • В Китае не работают карты «Мир». Но можно заранее оформить карту UnionPay, которую по-прежнему выпускают некоторые российские банки.
  • Купите наличные юани — сейчас в России с ними проблем нет. Это удобнее, чем везти с собой доллары или евро и менять их на месте, учитывая, что во многих китайских городах обменники есть далеко не на каждом шагу.
  • Будьте готовы к тому, что основной способ расчетов в Китае — по QR-кодам. Есть две основные системы — WeChat Pay и Alipay. В последней довольно несложно зарегистрироваться иностранцам. Но с пополнением даже с карт Visa и MasterCard могут быть сложности. Можно попросить помощи у местных, например, у сотрудников гостиницы на ресепшн (такой лайфхак подсказывают опытные путешественники на туристических форумах): вы отдаете им наличные юани, они тут же при вас пополняют ваш электронный кошелек Alipay.

Связь

  • В Китае очень обособленный интернет. Из-за «файрвола» в стране не работают сервисы Google, Whatsapp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Telegram и другие привычные нам приложения. Но есть способы обойти блокировки: использовать роуминг с российской сим-картой (это довольно дорого) или купить специальную eSIM для путешествий (это дешевле, а некоторые сервисы принимают для оплаты российские карты).
  • Если «файрвол» вас не пугает, можно купить местную SIM-карту и пользоваться преимущественно местными сервисами.

Полезные приложения в Китае

  • Карты: удобное для иностранцев приложение с картами — Amap. В первую очередь в силу того, что у него есть англоязычная версия. Еще одно популярное приложение — Baidu Maps, но оно исключительно на китайском.
  • Такси: тут лучшим вариантом будет DiDi, опять же, в силу того, что в приложении можно переключиться на английский интерфейс.
  • Общение: если вы не владеете китайским, объясниться без онлайн-переводчика в большинстве мест будет сложно. Без ограничений в Китае работает Baidu Translate: он переводит не только письменный текст, но и с голоса, а также надписи с картинок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами