Как уехать в Китай без визы: правила пересечения границы и лайфхаки для туристов

Что важно знать перед туристической поездкой в КНР после введения безвизового режима

Китай с 15 сентября отменил визы для российских путешественников. Поехать в Поднебесную на отдых или по делам стало намного проще: больше не нужно собирать бумаги, стоять в очередях и платить консульский сбор. Однако и у безвизового въезда есть свои условия. О том, какие документы потребуются для пересечения границы, о каких ограничениях важно знать и какие нюансы учитывать — в материале «Газеты.Ru».

Отмена виз в Китай: главное

Власти Китая отменили визовый режим для россиян. О решении было объявлено 2 сентября во время визита в КНР президента РФ Владимира Путина. Как отметил позднее российский лидер, этот шаг был неожиданным и очень приятным.

Безвизовый режим вводится в экспериментальном порядке и пока ограничен годом. Российские туристы смогут посещать Китай без визы с 15 сентября 2025-го по 14 сентября 2026-го . В дальнейшем власти КНР проанализируют турпоток в страну и примут решение либо о продлении этих условий, либо о возвращении виз.

до 30 дней можно находиться в Китае без оформления визы

Условия безвизового въезда в Китай

Несмотря на отмену виз, некоторые условия для свободного пересечения китайской границы все же нужно соблюсти. О них рассказало консульство КНР во Владивостоке.

Цель поездки должна соответствовать следующим критериям:

деловые контакты (бизнес),



туризм,



посещение семьи или друзей,



культурный обмен,



транзит.

Безвизовый режим не распространяется на граждан, прибывающих в Китай для учебы, работы или в журналистских целях .

Документы

Обязательное и неукоснительное требование к документам по сути одно: нужен загранпаспорт, срок действия которого заканчивается позже предполагаемой даты окончания путешествия.

На границе у въезжающих россиян могут попросить подтвердить цель поездки. Например, показать обратные билеты и бронь отеля или приглашение от принимающей стороны.

Требований об обязательном наличии медицинской страховки в условиях безвизового въезда нет.

Маршрут въезда

В страну можно попасть без визы любым удобным способом:

самолетом,



поездом,



на машине,



морским транспортом.

Въезжать можно и из России, и через третьи страны. Ограничений на этот счет нет.

Важно Если раньше правила въезда в Китай для туристических групп и индивидуальных туристов отличались, то с отменой виз они стали одинаковыми для всех.

Возможные причины отказа и другие нюансы

В консульстве КНР предупредили, что на границе с Китаем россиянам могут отказать во въезде, если:

цели их путешествия не соответствуют требованиям безвизового въезда;



россиянину запрещен въезд в Китай по закону;



человек пытается въехать не по общегражданскому загранпаспорту, а по проездным, временным или другим похожим документам;



действие общегражданского загранпаспорта заканчивается в течение срока предполагаемого пребывания в Китае.

Есть ли визаран

Визaран (от англ. visa run) — короткая поездка в соседнее государство, чтобы «обнулить» срок пребывания в стране выезда и сразу вернуться обратно. Это довольно распространенная практика среди туристов, уезжающих на зимовку в страны Юго-Восточной Азии.

Визаран будет работать и в Китае. То есть по истечении 30 безвизовых дней можно выехать в соседнюю страну и снова въехать обратно в КНР на 30 дней . Ограничений по количеству таких перемещений и по интервалам между въездами пока не установлено.

Случаи форс-мажора

В консульстве КНР также уточнили, что в некоторых случаях можно задержаться в Китае и после окончания безвизового периода.

«Если российским гражданам необходимо остаться в Китае более 30 дней по уважительным и достаточным причинам после въезда в Китай без визы, они должны обратиться за разрешением на пребывание в отделы выезда и въезда органов общественной безопасности КНР», – говорится в сообщении.

Однако не уточняется, какие причины будут считаться достаточно уважительными.

Лайфхаки для туристов

Китайское направление уверено росло по продажам туров и до введения безвизового режима. Так, например, летом рост спроса у туристов составил около 10% по отношению к 2024 году, а количество бронирований осенне-зимних туров подросло сразу на 23%, рассказали «Газете.Ru» в компании Fun&Sun. Однако уже в первые дни после объявления о «безвизе» продажи туров в Поднебесную удвоились.

Чтобы отдых в Китае прошел комфортно, важно заранее знать о некоторых нюансах и особенностях страны.

Деньги

В Китае не работают карты «Мир». Но можно заранее оформить карту UnionPay , которую по-прежнему выпускают некоторые российские банки.



, которую по-прежнему выпускают некоторые российские банки. Купите наличные юани — сейчас в России с ними проблем нет. Это удобнее, чем везти с собой доллары или евро и менять их на месте, учитывая, что во многих китайских городах обменники есть далеко не на каждом шагу.



— сейчас в России с ними проблем нет. Это удобнее, чем везти с собой доллары или евро и менять их на месте, учитывая, что во многих китайских городах обменники есть далеко не на каждом шагу. Будьте готовы к тому, что основной способ расчетов в Китае — по QR-кодам. Есть две основные системы — WeChat Pay и Alipay. В последней довольно несложно зарегистрироваться иностранцам. Но с пополнением даже с карт Visa и MasterCard могут быть сложности. Можно попросить помощи у местных, например, у сотрудников гостиницы на ресепшн (такой лайфхак подсказывают опытные путешественники на туристических форумах) : вы отдаете им наличные юани, они тут же при вас пополняют ваш электронный кошелек Alipay.

Связь

В Китае очень обособленный интернет. Из-за «файрвола» в стране не работают сервисы Google, Whatsapp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией), Telegram и другие привычные нам приложения. Но есть способы обойти блокировки: использовать роуминг с российской сим-картой (это довольно дорого) или купить специальную eSIM для путешествий (это дешевле, а некоторые сервисы принимают для оплаты российские карты).



(это дешевле, а некоторые сервисы принимают для оплаты российские карты). Если «файрвол» вас не пугает, можно купить местную SIM-карту и пользоваться преимущественно местными сервисами.

