У героя популярного мема «Шоколад не виноват» выявили опасное заболевание в тюрьме

Герой популярного интернет-мема «Шоколад не виноват» в третий раз попал в тюрьму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

37-летний Александр Гусейнов уже отбывал наказание в 2017 и в 2023 году за разбой и кражи из магазинов. В этот раз в тюрьме он пожаловался врачам на ухудшение самочувствия: у мужчины появился кашель и боль в груди. После обследования медики нашли у заключенного туберкулез. Гусейнова перевели в спецучреждение в Пермском крае.

Александр Гусейнов прославился благодаря репортажу о заключенных из российского суда. Один из его подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую мемом фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Ролик завирусился в конце нулевых, а снятый на его основе клип Enjoyker «Пацан к успеху шел» набрал более 10 млн просмотров.

В Mash уточнили, что в 2005 Катаева приговорили к 19 годам лишения свободы. На данный момент он полностью отсидел срок и покинул тюрьму.

