На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У героя популярного мема «Шоколад не виноват» выявили опасное заболевание в тюрьме

Mash: герой мема «Шоколад не виноват» заболел туберкулезом в тюрьме
true
true
true
close
Telegram-канал «Mash»

Герой популярного интернет-мема «Шоколад не виноват» в третий раз попал в тюрьму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

37-летний Александр Гусейнов уже отбывал наказание в 2017 и в 2023 году за разбой и кражи из магазинов. В этот раз в тюрьме он пожаловался врачам на ухудшение самочувствия: у мужчины появился кашель и боль в груди. После обследования медики нашли у заключенного туберкулез. Гусейнова перевели в спецучреждение в Пермском крае.

Александр Гусейнов прославился благодаря репортажу о заключенных из российского суда. Один из его подельников, Артем Катаев, сказал на видео ставшую мемом фразу «Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло». Ролик завирусился в конце нулевых, а снятый на его основе клип Enjoyker «Пацан к успеху шел» набрал более 10 млн просмотров.

В Mash уточнили, что в 2005 Катаева приговорили к 19 годам лишения свободы. На данный момент он полностью отсидел срок и покинул тюрьму.

До этого блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался о запрете российским судом мема с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма британского режиссера Гая Ричи «Большой куш». По его мнению, это решение не имеет смысла, так как пользователи соцсетей придумают еще тысячи новых мемов.

Ранее в TikTok завирусился мем «свага»: в чем его смысл и что означает само слово.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами