В TikTok завирусился мем «свага». В чем его смысл и что означает само слово

На платформе TikTok завирусился очередной мем, где зумеры то и дело оценивают «свагу» друг друга и танцуют под одноименную песню. Оказалось, трендовое словечко не такое уж и новое, оно было в ходу в 2010-х, но затем благополучно забыто. «Газета.Ru» разобралась, что значит «свага», откуда пошло это слово и как оно употребляется в социальных сетях.

Что значит «свага» на сленге

«Свага» — это производное от английского сленгового словечка swag произносится как «свэг». И по-английски, и по-русски это означает одно и то же — «крутость», «стиль», «следование современным трендам» . Популярность «сваги» началась с киберспортсменов, позже тренд распространился в TikTok.

Примеры употребления:



У тебя нет сваги! (ты не стильный)



(ты не стильный) Эти брюки — полная свага (это очень крутые брюки)



(это очень крутые брюки) Ее свага точно попадет в тренды (ее стильный образ попадет в тренды)

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Словечко из 2010-х

Миллениалам слово «свага» может показаться знакомым. Его английский прототип «swag» использовали еще в 2010-х. Тренд зародился в американском рэп-сообществе, когда в текстах хип-хоп исполнителей все чаще появлялось это слово. Иногда «swag» было эдлибом — случайным выкриком на фоне, разбавляющим основной текст. В раннем творчестве A$AP Rocky, Soulja Boy, Дрэйк, Tyler, The Creator, Jay-Z, Канье Уэст и другие хип-хоп звезды из США так называли свой стиль.

В 2010-х российские рэперы и блогеры начали вставлять в речь слово «свэг», так они обозначали крутость. Например, среди русских рэперов этим словом назвали песни Scally Milano & 163ONMYNECK, Blago White.

Поклонники подхватили тренд, и в социальных сетях появилось множество мемов со словом «swag».

В эпоху популярности сервиса Tumblr «свэгом» считалось надевать модные позолоченные массивные цепи и перстни, кепки с широким козырьком, очки Ray-Ban, одежду с логотипами брендов Obey и Supreme, а также принт «космос».

К началу 2020-х популярность «свэга» сошла на нет, в словаре молодежи появилось множество других сленговых слов.

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Появление «сваги»

В декабре 2024 года тренд возродил популярный в кибериндустрии рэпер и игрок под ником трагедия именно так, со строчной буквы. В трек Marylin Monroe он добавил строчку: «ФП Урса, на мне фейза, хочу свагу Monroe» речь о выбранном игроком герое из игры Dota 2 с инвентарем для увеличения скорости персонажа. В этом случае под «свагой», вероятно, подразумевалась крутость игрока. Однако стримеры и другие геймеры критиковали трагедию за агрессивную игру и использование читов, а словом «свага» в киберсообществе начали называть показушный стиль игры. Сам рэпер, канал которого на Twitch насчитывает более 12 тыс. подписчиков, не обиделся и объявил себя «основателем сваги».

В 2025 году тренд добрался до TikTok: сначала слово использовали в шутках про видеоигры, а потом пользователи начали искать «свагу» в повседневной жизни. Термин особенно понравился зумерам, которые в шутку называли «свагой» показушный образ с дешевыми атрибутами стиля, абсурдность ситуации и высокомерное, пафосное поведение.

Что за песня «Свага»

В июне 2025 года рэперы HELLOVERCAVI и Soda Luv выпустили песню «Свага», первая строчка из которой моментально стала сопровождением к многочисленным мемам про свагу. В ней поется:

«С-В-А-Г-А, свага — у меня ее навалом!»

Авторы не скрывают, что песня вышла ситуативной, как реакция на популярный мем. «Свагу» начали продвигать через TikTok и выпустили в полной версии, когда пользователи наснимали более 30 тысяч клипов под короткий отрывок. В треке исполнители обыгрывают наличие показного стиля и крутости в агрессивной читке.

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В отличие от пользователей китайской социальной сети, ценители современного рэпа и хип-хопа отнеслись к песне длиной в полторы минуты прохладно. Некоторые написали, что Soda Luv будто чувствовал себя неуверенно во время исполнения, в то время как новичок в музыке HELLOVERCAVI хорошо справился с задачей и выдержал ритмику песни.

Джек Воробей ищет свагу и другие истории

«Свага» наиболее часто звучит в TikTok-видео, где авторы высмеивают тех, кто считает себя крутыми. А еще добавляют завирусившийся звук к нелепым ситуациям и придумывают танцы под ритмичную песню.

В YouTube появились видео, объясняющие историю и значение сваги, а также сборки роликов, где употребляется это слово. Чаще всего про свагу говорят в:

Геймерских роликах . В случае, если удалось быстро обезвредить соперника или сделать какое-то красивое движение, его сопровождают словами «максимальная свага» и хвалят автора.



. В случае, если удалось быстро обезвредить соперника или сделать какое-то красивое движение, его сопровождают словами «максимальная свага» и хвалят автора. Мемах-картинках . Например, где капитан Джек Воробей ищет свагу, глядя в подзорную трубу.



. Например, где капитан Джек Воробей ищет свагу, глядя в подзорную трубу. Роликах с абсурдными костюмами . Авторы намеренно комбинируют несочетаемые вещи и спрашивают у подписчиков, «сколько сваги в этом образе». Некоторые используют для таких роликов редактор персонажа в игре The Sims, где чаще всего случайный образ становится смешным.



. Авторы намеренно комбинируют несочетаемые вещи и спрашивают у подписчиков, «сколько сваги в этом образе». Некоторые используют для таких роликов редактор персонажа в игре The Sims, где чаще всего случайный образ становится смешным. Танцевальных видео . Зумеры продумывают танец из повторяющихся элементов и снимают его на улице.



. Зумеры продумывают танец из повторяющихся элементов и снимают его на улице. Фотоколлажах. Чаще используются картинки из 2000-х с котятами и нарисованными блестками. Вместо пожелания хорошего дня на картинке желают хорошей сваги.

Почему слово «свага» и мемы с ним стали популярны

Слово «свэг», хоть и использовалось еще в 2010-х, не закрепилось даже в сленге. Однако его более русифицированный аналог «свага» сегодня часто употребляется подростками в обычной жизни. Возможно, одна из причин популярности как раз в более привычном для русского уха звучании.

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Слово «свага» универсально, его легко использовать в разных ситуациях. Где-то оно носит ироничный характер, где-то его употребляют для выражения восторга. Благодаря этому локальный мем из игровой индустрии распространился в массовой культуре. Также на популярности сказались запоминающийся мотив и несложная рифма одноименной песни.