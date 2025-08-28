На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Артемий Лебедев высказался о запрета мема «Ненавижу цыган»

Артемий Лебедев заявил, что запрет судами мемов ни к чему не приведет
true
true
true
close
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Решение российского суда запретить мем с цитатой «Ненавижу цыган» из фильма британского режиссера Гая Ричи «Большой куш» не имеет смысла, так как пользователи соцсетей придумают еще тысячи новых мемов. Такое мнение высказал блогер и дизайнер Артемий Лебедев в выпуске обзора новостей во «ВКонтакте».

Он отметил, что подобные решения ни к чему не приведут.

«Это просто курам на смех, потому что мемов все равно придумают еще 100500 тысяч. А на чужой роток не накинешь платок», — сказал Лебедев.

21 августа Telegram-канал «‎Осторожно, новости» сообщил, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрел иск прокуратуры о запрете пяти web-страниц, в которых ведомство усмотрело разжигание ненависти к цыганам. Среди них были уже удаленная статья на «Пикабу», тред с мемами про цыган на имиджборде SafeReactor, статья под названием «Почему не любят цыган», а также две ссылки, которые ведут на мем — цитату и кадр из фильма Гая Ричи «Большой куш», где герой Стивена Грэма произносит известную фразу.

Суд удовлетворил иск и признал запрещенной к распространению информацию с этих сайтов.

Ранее Гоблин оценил запрет мема «Ненавижу цыган».

