В аэропорту Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничительные меры действовали для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Временный запрет на отправку лайнеров действовал около более трех часов.

До этого в аэропорту Волгограда также ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Накануне ограничения в работе были введены в аэропорту Казани. Также прием и выпуск воздушных судов был приостановлен в аэропортах Астрахани и Волгограда.

