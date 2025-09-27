Правительство Москвы: в 2026 году в Анкаре установят памятник Гагарину

Летом 2026 года в Анкаре появится памятник первому космонавту Юрию Гагарину, а в Москве — известному турецкому поэту Юнусу Эмре. Об этом заявил ТАСС министр правительства Москвы Сергей Черемин после визита делегации столичных властей и бизнесменов в Турцию.

Чиновник рассказал, что этот проект не был реализован из-за «пандемии и последующих событий».

«Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты», — сказал он.

Министр уточнил, что памятник Гагарину появится в парке «Дикмен Вадиси», а Эмре — в «Музеоне». Проект уже обсудили с турецкими МИД и минкультом, и никаких препятствий не возникло.

В июле глава МИД России Сергей Лавров на торжественном приеме в городе Вонсан сообщил, что в подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом. А в КНДР возведут монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с ВС РФ освобождали Курскую область.

