Во время акции польских байкеров на мемориале в России задержали двух детей

«Известия»: при обряде польских байкеров под Тверью задержали несовершеннолетних
true
true
true

В религиозном обряде польских байкеров в Тверской области участвовали двое несовершеннолетних, пишут «Известия».

Как сообщает издание, во время инцидента в поселке Медное правоохранители задержали 39 байкеров, среди которых было двое несовершеннолетних поляков. В общей сложности в Россию для участия приехали 44 гражданина республики.

«Акция... получилась даже не столько политической, сколько провокационной. Стояли вот здесь, зажигали факелы. Никого не предупредили о своем визите. Все снимали на видео, явно для того, чтобы показать дома, мол, мы заботимся о тех, кто лежит в этой земле», — описал происходящее корреспондент газеты Леонид Китрарь.

Согласно статье, байкеры попали в РФ через границу с Белоруссией в Псковской области. В качестве цели поездки они указали туризм.

«Поляки считали, что в «Медном» покоится прах больше чем 6 тыс. польских военных, которых якобы расстреляли после прихода СССР в Польшу в 1939-м году. Однако доказательств этому нет», — говорится в материале.

На видео с места событий в поселке участники группы миновали шлагбаум и направились к мемориальному комплексу. Непосредственно возле монумента они выстроились в два ряда, держа в руках зажженные факелы. Источник рассказал, что они выкрикивали лозунги, направленные против России, и оставили после себя граффити. СМИ сообщили, что сотрудники полиции задержали членов националистической организации «Всепольская молодежь».

Ранее в Польше осквернили памятник жертвам Волынской резни.

