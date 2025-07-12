В подмосковном военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» появится монумент в честь совместной борьбы СССР и Северной Кореи с японским милитаризмом, заявил глава МИД России Сергей Лавров на торжественном приеме в городе Вонсан. Его цитирует «Интерфакс».

Министр отметил, что в КНДР появится монумент в память о воинах Корейской Народно-Освободительной Армии, которые вместе с ВС РФ освобождали Курскую область.

Лавров прибыл с рабочим визитом в КНДР накануне. Его борт главы приземлился в аэропорту Вонсана. В субботу министр провел переговоры с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи. На встрече глава МИД РФ пообещал, что российские власти поспособствуют увеличению туристических потоков из РФ на курорт Вонсан в КНДР и создадут для этого в том числе авиасообщение. Кроме того, Лаврова принял северокорейский лидер Ким Чен Ын.

С 6 августа 2024 года ВС РФ вели бои с украинскими подразделениями в Курской области. 13 марта этого года командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению региона от военных ВСУ. В конце апреля российский лидер поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. Путин заявил, что «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов». Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что участие военных из КНДР в операции показало, насколько эффективно функционирует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами, и отметил, что Москва в будущем тоже может оказать Пхеньяну военную помощь.

Ранее Лавров и Ким Чен Ын посмеялись над своей вредной привычкой.