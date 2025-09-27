Арестован второй обвиняемый по делу об отравлении самогоном в Ленобласти

В Ленобласти арестовали двух обвиняемых по делу об отравлении самогоном

Сланцевская городская прокуратура добилась ареста двух подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. Об этом ведомство сообщает в Telegram-канале.

В прокуратуре рассказали, что просили арестовать женщину 1964 года рождения и мужчину 1946 года рождения, проживающих в Ленобласти. Следствие считает, что пенсионерка незаконно приобретала алкогольную продукцию, не имея лицензии на ее закупку, поставку, хранение и транспортировку. Затем она многократно перевозила товар и сбывала его второму обвиняемому, который распространял алкоголь у деревни Гостицы.

«В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в прокуратуре и добавили, что меру пресечения для других фигурантов дела суд изберет позднее.

В сентябре суррогатный алкоголь привел к кончине 26 человек в Сланцевском районе Ленобласти. Полицейские задержали бутлегеров, которые продавали пол-литра опасного алкоголя по 100 руб. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол. Сын подозреваемой считает, что его мать непричастна к массовому отравлению.

27 сентября суд на месяц арестовал первого подозреваемого по уголовному делу об отравлении суррогатом.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в продаже суррогата скончалась от его продукции.