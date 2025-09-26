На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жена подозреваемого в продаже суррогата в Ленобласти могла умереть от его продукции

РЕН ТВ: жена подозреваемого в продаже суррогата Бойцова умерла из-за алкоголя
close
Depositphotos

В Ленобласти супруга Николая Бойцова, которого подозревают в изготовлении суррогата, могла умереть от алкоголя, приготовленного мужем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соседей пары.

По данным издания, женщина скончалась сегодня. Местные жители уверены, что причиной стали напитки, которые, по версии следствия, продавал мужчина.

Соседи также рассказали, что 78-летний мужчина длительное время продавал суррогат и объяснял это тем, что «зарабатывает себе на лекарства». Бойцов якобы постоянно обещал прекратить продажу напитков, но все равно продолжал распространять их.

Массовое отравление, о котором идет речь, произошло в Сланцевском районе Ленинградской области. После употребления суррогата не спасли 19 человек.

Известно, что подозреваемого штрафовали за продажу самогона пять лет назад, тогда он выплатил две тысячи рублей. По словам соседей, Бойцов продавал алкоголь даже тем, у кого не было денег – покупатели возвращали долг позже. Люди не раз жаловались на деятельность мужчины, но обращения в администрацию результата не принесли.

Ранее в Белгороде годовалая девочка съела стик от айкоса и попала в больницу с отравлением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами