Жена подозреваемого в продаже суррогата в Ленобласти могла умереть от его продукции

В Ленобласти супруга Николая Бойцова, которого подозревают в изготовлении суррогата, могла умереть от алкоголя, приготовленного мужем. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на соседей пары.

По данным издания, женщина скончалась сегодня. Местные жители уверены, что причиной стали напитки, которые, по версии следствия, продавал мужчина.

Соседи также рассказали, что 78-летний мужчина длительное время продавал суррогат и объяснял это тем, что «зарабатывает себе на лекарства». Бойцов якобы постоянно обещал прекратить продажу напитков, но все равно продолжал распространять их.

Массовое отравление, о котором идет речь, произошло в Сланцевском районе Ленинградской области. После употребления суррогата не спасли 19 человек.

Известно, что подозреваемого штрафовали за продажу самогона пять лет назад, тогда он выплатил две тысячи рублей. По словам соседей, Бойцов продавал алкоголь даже тем, у кого не было денег – покупатели возвращали долг позже. Люди не раз жаловались на деятельность мужчины, но обращения в администрацию результата не принесли.

