Арестован один из подозреваемых по делу об отравлении самогоном в Ленобласти

Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении самогоном в Ленобласти

Сланцевский городской суд арестовал одного из подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба региональных судов.

В посте уточняется, что фигурант уголовного дела заключен под стражу на 30 суток.

Накануне стало известно, что суррогатный алкоголь привел к кончине 19 человек в Сланцевском районе Ленобласти. Полицейские задержали бутлегеров, которые продавали пол-литра опасного алкоголя по 100 руб. Ими оказались 78-летний мужчина и 60-летняя работница детского сада. В доме женщины нашли грязный самогонный аппарат, в котором накопился метанол. Сын подозреваемой считает, что его мать непричастна к массовому отравлению.

27 сентября число жертв отравления выросло до 26. Люди проживали в Волосовском районе, их обнаружили без признаков жизни по местам проживания.

Ранее сообщалось, что жена подозреваемого в продаже суррогата скончалась от его продукции.