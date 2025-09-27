В России предложили создать «резервацию индейцев» на Байкале

В прилегающих к Байкалу районах можно создать резервацию по образцу индейской в США. Об этом в беседе с РБК заявила член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева.

По ее словам, такая инициатива является одним из вариантов решения ситуации с «байкальской правовой аномалией». Арсеньева пояснила, что из-за особого охранного статуса озера и правовых коллизий местные жители не имеют многих вещей, к примеру, частной собственности. В такой резервации государство могло бы платить этим гражданам за проживание, а они бы поддерживали чистоту Байкала и убирали мусор, считает она.

Ситуация с населенными пунктами, которые находятся в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, называется «байкальской правовой аномалией». На этой территории действует особое законодательство. Кроме того, там возникают многочисленные правовые коллизии из-за изменений в Лесном, Земельном, Водном кодексах. Это все приводит к тому, что в данной зоне, например, запрещена частная собственность, нельзя отремонтировать дороги и построить новые. Ситуация затрагивает около 140 тыс. человек в Иркутской области и Бурятии, способствуя оттоку местного населения.

До этого глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что Байкал должен быть доступным местом для туристов, в том числе «диких», однако необходимо создать условия для посещения.

Ранее Патрушев назвал приоритетной задачей сохранение экосистемы Байкала.