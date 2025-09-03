Глава Бурятии ответил на идею закрыть Байкал для «турварваров»

Байкал должен быть доступным местом для туристов, в том числе «диких», однако необходимо создать условия для посещения. Об этом заявил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РБК.

Цыденов отметил, что не согласен с предложением бизнесмена Олега Дерипаски, который призвал ограничить поток «диких» туристов, так называемых «дикарей», в район Байкала. Глава Бурятии подчеркнул, что Байкал — это достояние России, и он должен быть доступен для всех. Однако для этого необходимо создать условия, в частности, оборудовать кострища, площадки для сбора мусора, стоянки для автодомов, кемпинги и прочее.

«Надо не запрещать, а обеспечить. Не «не пущать», а создать условия», — подытожил он.

В апреле 2022 года Олег Дерипаска обратил внимание на ухудшение экологической ситуации на Байкале. По его словам, с каждым годом растет концентрация микропластика, появляющегося из-за рассыпания бытового пластика от бутылок, пакетов и других продуктов из полимеров, которые никто не утилизирует. Бизнесмен считает, что причиной «бедствия» является в том числе «дикий туризм» и деятельность «турварваров». В связи с этим он призвал на два-три года ограничить поток «дикарей» и навести порядок в инфраструктуре.

Ранее Патрушев назвал приоритетной задачей сохранение экосистемы Байкала.