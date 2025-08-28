Патрушев назвал приоритетной задачей сохранение экосистемы Байкала

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам ликвидации накопленного вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Вице-премьер напомнил, что предприятие начало свою деятельность еще в 1960-х годах и более чем за полвека его работы накопилось большое количество опасных отходов, которые после закрытия комбината несколько лет находились в законсервированном состоянии, создавая риски для экосистемы Байкала.

«На реализацию мероприятий по ликвидации накопленного вреда правительство России уже выделило больше 11 млрд рублей. А всего запланировано направить свыше 15 млрд. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», — отметил Патрушев.

На совещании также был рассмотрен вопрос социально-экономического развития города Байкальска. Издание напоминает, что соответствующая программа была утверждена правительством в 2022 году. Она включает в себя четыре направления: экономика, инфраструктура, социальная сфера и экология.

До этого РЭО сообщил, что в первой половине текущего года в России число контейнеров для раздельного сбора мусора превысило 235 тысяч.

По информации оператора, в 47 регионах РФ действует двухконтейнерная (дуальная) система сбора отходов, в 17 субъектах применяется пофракционная модель, а в 11 областях комбинируются оба подхода.

Ранее Минприроды предложило разрешить сплошные рубки леса у Байкала.