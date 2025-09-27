На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
После стрельбы в новосибирском отеле задержали четверых мужчин

В Новосибирске четверых задержали после стрельбы в отеле
МВД 54

В Новосибирске по делу о стрельбе в отеле задержали четверых мужчин. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали четверых жителей Новосибирска в возрасте от 21 до 38 лет — трое из них ранее привлекались к уголовной ответственности. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, проводятся мероприятия по задержанию других участников инцидента.

25 сентября в новосибирском отеле Grand Autograph произошла стрельба. По словам очевидцев, нападавшие были в масках. После инцидента несколько человек покинули здание и направились к белому автомобилю. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ — хулиганство.

Ранее московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в Петербурге.

