По факту стрельбы в отеле в центре Новосибирска возбудили уголовное дело

Уголовное дело завели по факту стрельбы в новосибирском отеле Grand Autograph
Евгений Одиноков/РИА Новости

Уголовное дело завели по факту стрельбы в отеле Grand Autograph, расположенном в центре Новосибирска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказали в ведомстве.

Вечером 25 сентября в новосибирском отеле Grand Autograph произошла стрельба. По словам очевидцев, нападавшие были в масках.

Один из свидетелей случившегося сообщил, что в гостиницу зашла толпа, начались выстрелы, было задымление. После инцидента несколько человек покинули здание и направились к белому автомобилю. К месту инцидента выехали силовики.

Позже информацию о конфликте со стрельбой подтвердили в местном МВД.

В результате произошедшего пострадала сотрудница отеля. Девушке была оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась.

Ранее московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в Петербурге.

