Люди в масках устроили стрельбу в отеле Новосибирска

Полиция прокомментировала инцидент со стрельбой в отеле Новсибирска

Вечером 25 сентября в новосибирском отеле Grand Autograph произошла стрельба, по словам очевидцев нападавшие были в масках. Об этом сообщает Ngs.ru.

Один из очевидцев сообщил, что в отель зашла толпа, начались выстрелы, было задымление. После инцидента несколько человек покинули здание и направились к белому автомобилю. К месту инцидента выехали силовики.

Позже информацию о конфликте со стрельбой подтвердили в местном МВД.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что предположительно, выстрелы были произведены из травматического оружия», — уточнили в ведомстве.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Новость дополняется.