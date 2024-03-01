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Московский бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы в Петербурге

В Петербурге москвич-бизнесмен устроил стрельбу у гостиницы «Англетер»

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Depositphotos

В Петербурге москвич-бизнесмен с арсеналом оружия устроил стрельбу у гостиницы «Англетер». Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на Малой Морской улице возле гостиницы. Московский бизнесмен выстрелил в воздух, а затем вошел внутрь.

Ставшая очевидицей произошедшего женщина позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего пьяного стрелка в баре-ресторане «Счастье».

Задержанный рассказал, что находится в Петербурге в течение 40 дней. У него обнаружили и изъяли два «Стечкина», ТТ и автомат АК-74У. Также правоохранители нашли дымовую гранату, пять магазинов с патронами и гильзу — их отправили на экспертизу.

Ранее погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой.

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