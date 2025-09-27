В российском городе детские игры с зажигалкой обернулись пожаром в доме

В Братске детские игры с зажигалкой обернулись пожаром в доме

В Братске шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и устроил пожар в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 24 сентября в жилом районе Осиновка. Ребенок, находившийся без присмотра, нашел зажигалку и стал поджигать бумагу в мусорном ведре. Огонь быстро распространился, и мальчик, не сумев потушить его, в панике выбежал на улицу и обратился за помощью к прохожим, которые вызвали на место пожарных. В результате пожара из задымленного подъезда самостоятельно вышли четыре человека.

Открытое горение на площади три квадратных метра ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники МЧС. Никто не пострадал.

До этого дети сожгли два «КамАЗа», играя со спичками в Благовещенске. Владельцу был причинен ущерб на 1,5 млн рублей.

Ранее 19-летняя россиянка подожгла квартиру ради хайпа в соцсетях.