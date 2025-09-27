На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе детские игры с зажигалкой обернулись пожаром в доме

В Братске детские игры с зажигалкой обернулись пожаром в доме
true
true
true
close
МЧС Иркутской области

В Братске шестилетний мальчик решил поиграть с зажигалкой и устроил пожар в доме. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел 24 сентября в жилом районе Осиновка. Ребенок, находившийся без присмотра, нашел зажигалку и стал поджигать бумагу в мусорном ведре. Огонь быстро распространился, и мальчик, не сумев потушить его, в панике выбежал на улицу и обратился за помощью к прохожим, которые вызвали на место пожарных. В результате пожара из задымленного подъезда самостоятельно вышли четыре человека.

Открытое горение на площади три квадратных метра ликвидировали восемь пожарных и три единицы техники МЧС. Никто не пострадал.

До этого дети сожгли два «КамАЗа», играя со спичками в Благовещенске. Владельцу был причинен ущерб на 1,5 млн рублей.

Ранее 19-летняя россиянка подожгла квартиру ради хайпа в соцсетях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами