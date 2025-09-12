На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
19-летняя россиянка подожгла квартиру ради хайпа в соцсетях

В Татарстане 19-летняя девушка подожгла квартиру ради видео для TikTok
true
true
true

В Татарстане 19-летняя девушка устроила в квартире пожар, снимая видео для соцсетей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Бугульме. По информации издания, девушка решила поджечь кровать и снять, как она горит на видео. На кадрах она кладет на простыню полено, поливает его специальной жидкостью и бросает спичку. Пламя быстро распространилось и охватило не только кровать, но и всю комнату.

На место выезжали специалисты экстренных служб, пожар ликвидировали.

По данным СМИ, девушка пыталась убедить родственников, что возгорание произошло из-за роутера. Но ей не поверили, а потом нашли у нее в телефоне видео, на котором она занимается поджогом.

Ранее в Башкирии трое детей получили серьезные ожоги во время игры с порохом.

