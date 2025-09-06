На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дети сожгли два «КамАЗа», играя со спичками в Благовещенске

В Благовещенске дети играли со спичками и сожгли два КамАЗа
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Благовещенске дети сожгли два грузовика, играя со спичками. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Амурской области.

«На производственной базе областного центра, расположенной на ул.Гражданской, двое мальчиков 9 и 12 лет играли со спичками и устроили пожар в кабинах двух автомобилей «КамАЗ», проникнув внутрь через открытые двери. Огонь удалось потушить с помощью пожарных», — отмечается в сообщении полиции.

Из-за пожара владельцу «КамАЗов» был причинен ущерб на 1,5 млн рублей. Полицейские привлекли родителей детей-поджигателей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также им предстоит возместить ущерб владельцу поврежденных грузовиков в рамках гражданского судебного иска.

Ранее в Москве массовое ДТП парализовало движение на Ленинградском шоссе.

